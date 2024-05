Em noite de Madonna, José Aldo dá show no Rio de Janeiro | A TARDE

De um lado o Rio de Janeiro recebeu o tão esperado show da diva pop, Madonna, na noite de sábado, 4, mas para os amantes da luta o que importava mesmo era a grande luta da noite entre José Aldo e o norte-americano Jonathan Mendez. O brasileiro foi soberano durante o combate e venceu por decisão unânime.

Aldo estava afastado do UFC desde agosto de 2022, quando tinha perdido para Merab Dvalishvili e se afastado da chance de conquistar o cinturão dos galos. Resolveu voltar este fim de semana para ajudar a ‘salvar’ o evento do Rio de Janeiro, carente de grandes nomes. E também para cumprir sua última luta no contrato com o Ultimate .

Durante o combate, Aldo fez algumas blitzes sobre o adversário e terminou o round aplicando uma linda queda.



"Agora é sentar com o Dana, com o Sean e com o Hunter para ver qual será o próximo passo que o José Aldo tem que dar. Eu falei que não seria minha última luta. Estou empolgado com isso, agora quero chegar um pouco mais longe ainda. Acho que tenho idade e físico para chegar lá, ganhar outras lutas e ser campeão", disse no octógono.

No MMA, Aldo encerraria uma carreira simplesmente lendária. Foram 32 vitórias e oito derrotas, com direito a três anos e meio consecutivos como campeão peso pena do UFC. Ele ainda reconquistou esse cinturão pouco depois. E também tem o título do WEC no currículo.

