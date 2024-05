Em nota conjunta, Bahia e Vitória se posicionam sobre paralisação | A TARDE

Representantes baianos na Série A do Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória se posicionaram a favor da paralisação temporária do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Na noite desta terça-feira, 14, a dupla Ba-Vi publicou uma nota conjunta nas redes sociais.

“Em solidariedade ao Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Bahia SAF e o Esporte Clube Vitória defendem a paralisação temporária do Campeonato Brasileiro. Nesse período, seguiremos buscando soluções e ações para ajudar a população e os Clubes atingidos”, disse o comunicado dos dois clubes.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do presidente Ednaldo Rodrigues, já havia comunicado que vai acatar a decisão dos clubes sobre paralisação do Campeonato Brasileiro. O primeiro pedido de paralisação dos jogos do Brasileirão foi feito pelo ministro dos esportes, André Fufuca.



