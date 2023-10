Em novo local, 2ª edição do Boxe Solidário será realizado neste sábado | A TARDE

Com organização da Liga de Boxe Amador e Profissional do Interior da Bahia, a 2ª edição do Boxe Solidário será realizada neste sábado, 7, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. O evento conta com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) e o ingresso pode ser trocado por 2kg de alimentos não perecíveis.

Originalmente o evento estava programado para o Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais, em Salvador, mas a organização confirmou o novo ginásio na última terça-feira, 3. “Apenas o local do evento foi trocado e toda a excelente programação de combates e atletas envolvidos está mantida”, afirmou o Professor Zinho, presidente da Liga de Boxe.



Programado para começar às 15h, o evento terá 8 combates, envolvendo atletas da Bahia e de outros Estados, prometendo a mesma qualidade técnica da primeira edição, um sucesso absoluto de público e doações de alimentos. A Supervisão Técnica será do Conselho Nacional de Boxe, entidade máxima de representatividade do Boxe Profissional do Brasil, com o suporte da Liga de Boxe da Bahia.



Para o técnico Luiz Dórea, da Academia Champion, celeiro formador de grandes campeões de Boxe, “a Bahia só manterá a hegemonia do boxe do Brasil com a permanência de políticas públicas voltadas para o esporte de base até o alto rendimento, porque talentos temos de sobra. Sem dúvida será mais uma bela programação e quem estiver por lá poderá ver grandes ídolos do Boxe que farão ótimos combates”.



Na primeira edição do Boxe Solidário foram arrecadados e doados mais de quatro toneladas de alimentos não perecíveis, distribuídas para entidades filantrópicas da Região Metropolitana de Salvador.



Confira os pontos de entrega de alimentos e troca por ingressos: Lojas Balcão de Ingressos no Shopping Bahia, Parque Shopping, Shopping Salvador, Shopping Salvador Norte e Shopping Piedade. Além dos pontos de troca, vale ressaltar que o público poderá ir direto para o evento com os 2kg de alimentos já a partir das 12h e ter acesso ao Ginásio para assistir à programação.