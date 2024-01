Em processo de recuperação, Luisa Baptista passará por nova cirurgia | A TARDE

A atleta do triatlo do Time Brasil, Luisa Baptista segue em processo de recuperação após ter sido atropelada por uma motocicleta no dia 23 de dezembro do ano passado. Ainda sem previsão de alta, a medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 deve passar por uma nova cirurgia nos próximos dias, desta vez para correção de uma fratura na perna direita.

Segundo o boletim médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, feito no último domingo, 7, a mesma responde bem ao tratamento e já respira sem a ajuda de aparelhos. Porém, ainda segue sem previsão de saída da unidade de terapia intensiva (UTI).

Confira o boletim médico do Hospital:

A triatleta Luísa Baptista segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP após ter sido vítima de um grave atropelamento em 23/12/2023. A evolução clínica da triatleta tem sido satisfatória, estando respirando por ela durante as 24 horas do dia. Ela segue se recuperando e há a programação de nos próximos dias haver a correção cirúrgica da fratura da perna direita.

Não há expectativa de alta da Unidade de Terapia Intensiva.

Acidente de Luisa Baptista | Foto: Reprodução/ JN

O acidente:

Após a colisão, Luisa deu entrada com poli trauma grave, lesões no pulmão direito, fraturas de diversos arcos costais e ferimentos na perna direita. Durante o treino, ela estava acompanhada por outros atletas, mas no momento do acidente estava sozinha na pista.

Segundo a Polícia Civil, a triatleta estava de bicicleta quando foi atingida na parte traseira por um motociclista, que não continha habilitação e foi indiciado por lesão corporal culposa, quando não há intenção. O acidente ocorreu na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), no distrito de Santa Eudóxia.