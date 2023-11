Em quatro dias de Pan, delegação brasileira já conquistou seis ouros | A TARDE

Se tem algo que a delegação brasileira sabe fazer nos Jogos Pan-Americanos é "medalhar". Não à toa, na 19ª edição da competição, que acontece em Santiago, no Chile, o Brasil já soma 28 medalhas em quatro dias de disputas, sendo seis de ouro: duas no skate street e quatro na natação.

A primeira medalha dourada a representar o Brasil foi no sábado, 21, com Rayssa Leal, a "Fadinha", que ficou no topo da pontuação na categoria street. Esta é a primeira vez que a modalidade participa dos Jogos e, para premiar ainda mais o clima verde e amarelo, Pamela Rosa ficou com a prata, dando uma "dobradinha" à delegação brasileira.

Ainda no sábado, também no Skate Street, Lucas Rabelo fez a melhor manobra e melhor volta, o suficiente para garantir mais uma medalha de ouro para o Brasil, a segunda do dia, que não pararia por aí.

Abrindo as medalhas da natação, Guilherme Costa, o "Cachorrão" como é conhecido, levou a melhor nos 400m livre masculino e garantiu o terceiro ouro da delegação brasileira no Pan. Quase na sequência, Guilherme Caribe, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro também subiram ao lugar mais alto do pódio no revezamento 4x100m livre masculino, colocando Estados Unidos e Canadá para a 2ª e 3ª colocação, respectivamente. Esta é a 7ª vez seguida que o Brasil garante o ouro neste formato da modalidade no Pan. Maiorais, né?!

Na categoria feminina, também no revezamento, o Brasil ficou com o bronze, conquistado por Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo. Canadá e Estados Unidos conquistaram o 1° e 2° lugar, nesta ordem.

E se tem algo em que o Brasil é bom, isso é em nadar e revezar. Agora, imagina uma prova que junta os dois, já sabe, é ouro! Desta vez, no revezamento 4x100 misto, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini superaram a melhor marca da competição e deixaram a equipe dos Estados Unidos para trás. O resultado garantiu a quinta medalha de ouro para a bandeira verde e amarela, terceira na natação.

Já nesta segunda, 23, mantendo o espírito vencedor, Guilherme Caribé garantiu o seu terceiro ouro do Pan nos 100m nado livre. Atrás do brasileiro, ficaram dois atletas dos Estados Unidos, ambos na segunda colocação, com o mesmo tempo. E falando em terceira medalha, Stephanie Balduccini acabou com a prata, após segurar um tempo de 54s13. A brasileira ficou apenas atrás da canadense Maggie Macneal, que venceu com 53s64, novo recorde pan-americano.

Em outras modalidades além de natação e skate, o Brasil ainda não conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio, mas medalhou na segunda e terceira posição. A ginástica artística por equipes levou prata no feminino com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Carolyne Pedro ao atingirem 161,564 pontos, ficando atrás somente dos Estados Unidos.

No masculino, o bronze histórico veio. Com 245.394 pontos Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães subiram ao pódio, junto com Canadá, na segunda colocação, e Estados Unidos, com o ouro.

No Taekwondo, Paulo Ricardo derrotou o equatoriano Eduardo Miranda e conquistou mais uma medalha de bronze para o Brasil nos Jogos Pan-americanos. A vitória foi na categoria -58kg, garantindo a 1ª medalha verde e amarela para o esporte em Santiago 2023 e a 2ª medalha pan-americana do Paulinho.

Confira outros resultados:

Ciclismo Mountain Bike

José Gabriel - Bronze

Raiza Goulao - Bronze

Natação 400m Livre

Maria Fernanda Costa - Prata

Gabrielle Roncatto - Bronze

Natação 200m borboleta

Léo de Deus - Prata

Natação 100m borboleta

Vinicius Lanza- Prata



Natação 200m livre

Maria Fernanda Costa - Prata

Murilo Sartori - Bronze

Natação 200m costas

Alexia Tavares - Bronze

Natação 200m peito

Gabrielle Assis - Bronze



Skate Park

Raicca Ventura - Prata

Augusto Aikio - Prata

Taekwondo

Maria Clara Lima (-57kg) - Prata

Lucas Ostapiv (-80kg) - Bronze

Esqui Aquático Slalom

Felipe Neves - Bronze

Individual Geral Masculino

Diogo Soares - Prata