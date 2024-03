Em reformulação, CBF anuncia chegada de ex-palmeiras | A TARDE

Passando por um grande processo de reformulação após consecutivos fracassos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, nesta terça-feira, 5, sua mais recente contratação: Cícero Souza, que assume a posição de Gerente Geral Técnico das Seleções Masculinas. Com 49 anos, Souza estava no Palmeiras há nove anos e três meses. Cícero é o terceiro contratado para essa nova fase da 'Canarinho', que em pouco tempo já trouxe Dorival Junior e Rodrigo Caetano para trabalhar na entidade máxima da futebol brasileiro.

“A CBF está fazendo também uma Seleção forte fora do gramado. A CBF conhece o trabalho do Cícero. Por todos os clubes que passou, demonstrou muita dignidade, empenho e dedicação. Tenho absoluta certeza que na Seleção Brasileira ele vai traduzir tudo isso que representou nos clubes”, disse Ednaldo, ressaltando que Cícero foi uma indicação certeira de Rodrigo Caetano, Coordenador Executivo Geral das Seleções Masculinas.

“Desejo todo sucesso a à comissão técnica e principalmente ao trabalho que está se iniciando com o Cícero. Quero também registrar o meu agradecimento à nossa amiga e presidenta Leila Pereira (do Palmeiras) por ter sido uma parceria no sentido de ajudar a Seleção Brasileira a ter os melhores profissionais”, prosseguiu Ednaldo Rodrigues.

Após posar para fotos vestindo a camisa da Seleção Brasileira entregue por Ednaldo Rodrigues, Cícero expressou sua emoção ao se tornar o mais recente reforço da equipe.



“Muito feliz, com a oportunidade de servir à casa-mãe do futebol brasileiro. Já me vejo muito envolvido com as áreas de atuação internas, trabalhando muito com a construção de processos, com análise de desempenho, com a área de saúde e a comissão técnica e interligando muito o futebol com os demais departamentos da CBF, como o Jurídico, a Comunicação e o Marketing.”



Nascido em Taquari (RS), Cícero é formado em Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (RS). Seu envolvimento com o futebol começou em sua cidade natal, onde passou 17 anos trabalhando no Pinheiros Dutra, clube local.

Com experiência destacada como Diretor Executivo no Grêmio, Sport e Criciúma, além de desempenhar o papel de Gerente de Futebol no Bahia e Palmeiras, Cícero também possui um histórico como presidente da Associação Brasileira de Executivos de Futebol (ABEX) por dois mandatos.

“Já temos dois compromissos muito importantes (amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março) e logo na sequência vem a Copa América. Todo o trabalho visa a ser muito competitivo a curto prazo e esperamos contribuir nesse processo”, disse Cícero.



Durante sua apresentação na sede da CBF, Cícero foi acompanhado por Ednaldo Rodrigues e Rodrigo Caetano. Também estavam presentes os presidentes das Federações de Futebol da Bahia, Distrito Federal e Espírito Santo: Ricardo Lima, Daniel Vasconcelos e Gustavo Vieira, respectivamente.