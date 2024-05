Em retorno de Gabigol, Flamengo vence Amazonas com gol de Pedro | A TARDE

Liberado para voltar aos gramados, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, chamou atenção e contou com o apoio dos torcedores do Flamengo durante a vitória do Rubro-Negro contra o Amazonas, por 1 a 0, gol marcado por Pedro, em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Antes da bola rolar, três bandeirões foram balançados nas arquibancadas do Maracanã. Um com as imagens de Zico, Adriano Imperador e Gabigol. O camisa voltou a ser relacionado após conseguir efeito suspensivo para punição por fraude em exame antidoping comandado pela Conmebol.

Após o apito inicial do árbitro, o atacante Pedro foi o responsável por fazer a bola balançar a rede adversária, garantido o resultado positivo para o Rubro-Negro carioca.

Porém, além do gol, o momento que fez a praça esportiva vibrar foi a entrada de Gabi, ocorrida aos 19 minutos do segundo tempo. Antes de Gabi adentrar as quatro linhas, a torcida Rubro-Negra o apoio entoando o cântico de “Ô, o Gabigol voltou” na arquibancada do santuário do futebol brasileiro.