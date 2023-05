Em rodada decisiva, Borussia vacila e Bayern é campeão pela 11ª vez

O Bayern de Munique conquistou seu 11º título consecutivo do Campeonato Alemão neste sábado (27), graças a sua vitória fora de casa sobre o Colônia por 2 a 1 e ao empate em 2 a 2 entre Borussia Dortmund e Mainz no Signal Iduna Park.

Em uma rodada final eletrizante, o Bayern garantiu a taça com um gol de Jamal Musiala no minuto 89, no campeonato mais equilibrado desde o início de sua hegemonia, em 2013.

O Dortmund, que chegava à última rodada com dois pontos de vantagem para conquistar seu primeiro título desde 2012, viveu um pesadelo diante dos 80 mil torcedores presentes em seu estádio.

O time terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0 para o Mainz, que não disputava nada no campeonato, com gols do norueguês Andreas Hanche-Olsen (15') e do austríaco Karim Onisiwo (24').

Depois de perder várias chances, inclusive um pênalti cobrado por Sebastien Haller (20'), defendido pelo goleiro, o Dortmund ainda arrancou o empate no segundo tempo com Raphael Guerreiro (69') e Niklas Süle (90'+5), mas não foi suficiente.

Em Colônia, Kingsley Coman abriu o placar logo aos oito minutos para o Bayern, que sofreu o empate na reta final da partida em cobrança de pênalti de Dejan Ljubicice (81').

Mas Musiala, que havia entrado quatro minutos antes, fez o gol que deu ao gigante da Baviera os três pontos que o time precisava para ultrapassar o Dortmund.

Em outro jogo da rodada, o Union Berlin venceu o Werder Bremen por 1 a 0 e garantiu a classificação para a rodada prévia à fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

Derrotado por 2 a 1 pelo Eintracht Frankfurt fora de casa, o Feriburg vai disputar a Liga Europa na próxima temporada, enquanto o Bayer Leverkusen, que caiu para o Bochum por 3 a 0, vai para a Liga Conferência.

Depois de ser goleado por 4 a 0 pelo RB Leipzig, o Schalke acabou rebaixado junto com o Hertha Berlim. Por sua vez, o Stuttgart irá disputar um mata-mata com o terceiro colocado da segunda divisão para tentar se manter na elite.