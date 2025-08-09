Em sua estreia, Estêvão marca seu primeiro gol pelo Chelsea; veja

O atacante brasileiro Estevão celebra seu primeiro gol com a camisa do Chelsea - Foto: GLYN KIRK / AFP

O atacante brasileiro Estêvão não precisou de muito tempo para mostrar serviço no Chelsea. Escalado como titular pelo técnico Enzo Maresca, o ex-Palmeiras abriu o placar na vitória dos Blues sobre o Bayer Leverkusen na última sexta-feira, 8, em amistoso realizado no Stamford Bridge, em Londres.

Aos 18 minutos, o jovem de 18 anos aproveitou rebote no travessão após finalização de Cole Palmer e balançou a rede. Atuando aberto pela direita, Estêvão foi participativo, buscando dribles e triangulações, principalmente com Palmer. Aos 45 do segundo tempo, a festa brasileira foi total, já que o atacante João Pedro também foi as redes.

Maresca mandou a campo um time mesclado com Jørgensen; Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Palmer; Estêvão, Delap e Tyrique George. Nomes como Enzo Fernández, Reece James, Pedro Neto e João Pedro iniciaram no banco.

O duelo marcou o reencontro do Chelsea com sua torcida após a conquista do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, com o clube apresentando o troféu aos torcedores antes da bola rolar.

O Leverkusen, comandado por Erik ten Hag, fez seu quinto amistoso de pré-temporada. A equipe alemã já havia vencido Bochum, Fortuna Sittard e Pisa, além de perder para o sub-20 do Flamengo.