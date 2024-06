Em Teahuppo, Italo Ferreira vence John John e é campeão no Taiti | A TARDE

O mar de Teahupoo, no Taiti, foi palco de um dos momentos mais memoráveis da história da WSL nesta quinta-feira, 29. Em um cenário de ondas pesadas e desafiadoras, os surfistas brasileiros mostraram grande desempenho, após um início de ano abaixo da média no Circuito Mundial de Surfe. Na decisão da sexta etapa, Italo Ferreira enfrentou o algoz John John e conquistou uma vitória decisiva, dominando a bateria e assegurando seu primeiro título nas ondas de Teahupoo.

O atual campeão olímpico, Italo Ferreira, não deu chance a John John Florence na final, demonstrando soberania ao conquistar seu primeiro troféu nas icônicas ondas do Taiti. Esta etapa, além de distribuir pontos no ranking do Circuito Mundial de Surfe, serviu como um importante treinamento para os Jogos Olímpicos, já que Teahupoo será o palco das competições de surfe nas Olimpíadas. Italo, no entanto, não conseguiu se classificar para os Jogos; os representantes brasileiros serão Gabriel Medina, Filipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel.

John John Florence, conhecido por sua consistência, cometeu um erro raro logo no início da bateria, caindo em uma onda crucial. Essa falha abriu caminho para Italo Ferreira, que aproveitou a oportunidade e tirou 8.93. No meio da bateria, Italo garantiu outra excelente nota de 8.77 com um tubo bem executado. John John Florence encontrou dificuldades durante a maior parte da disputa, mas nos minutos finais, ele pegou uma onda que os juízes avaliaram com 9.33, precisando ainda de 8.37 para virar a bateria.

Com uma defesa sólida, Italo Ferreira manteve a vantagem até o final, conquistando o título da sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe. Sem levantar um troféu desde 2021, o potiguar retornou ao topo da elite da WSL, subindo 11 posições e alcançando o quinto lugar no ranking do tour. Italo se tornou o quarto brasileiro a vencer em Teahupoo, juntando-se a Bruno Santos (2008), Gabriel Medina (2014 e 2018) e Miguel Pupo (2022).

Após um início de temporada desafiador para os surfistas brasileiros, Italo Ferreira, Gabriel Medina, Yago Dora e Tatiana Weston-Webb demonstraram que ainda há tempo para recuperar e buscar uma vaga na final em Trestles deste ano. Yago Dora chegou às quartas de final em Teahupoo, subindo cinco posições no ranking, enquanto Medina avançou sete posições ao chegar na semifinal. Com sua vitória, Italo Ferreira agora faz parte do top 5 do circuito, reacendendo a esperança de uma forte presença brasileira no campeonato.

