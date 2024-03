Em virada eletrizante, Jequié vence o Itabuna e segue na luta pelo G-4 | A TARDE

Em situações opostas, Jequié e Itabuna se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 22, no Estádio Waldomiro Borges, em jogo válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano. Guerreiro, o Jipão venceu por 2 a 1 em uma virada incrível no final da partida.

Dragão joga bem e marca na primeira etapa

O gol do Dragão do Sul foi marcado aos 27 minutos do segundo tempo. O lateral-direito João Neto aproveitou o campo pesado do Waldomirão e arriscou de muito longe de pé direito, a bola quicou e o goleiro Marcos não conseguiu defender.

ADJ vira o jogo em dois minutos e faz a alegria da torcida

O Jipão definiu o jogo nos minutos finais do segundo tempo. Após cruzamento na área, Alex sobe mais que o goleiro Jorge que sai mal do gol, cabeceia para o gol. Ele ainda completa de pé direito para marcar.

Um minuto depois, após chute cruzado da direita, Vagner vem de trás, e frente a frente com o goleiro ele finaliza de pé direito para levar a torcida a loucura.

Como ficam as equipes na rodada final?

Com o resultado, o Jequié está na 5ª colocação, com 10 pontos ganhos e entra de vez na briga por uma das vagas do G-4. O Jipão aguarda o término da 8ª rodada e seca os adversários diretos. A equipe decide classificação na última rodada fora de casa, contra o Jacobina, no Estádio José Rocha.

Já Itabuna não depende mais de si e segue na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos somados e com a marca de três derrotas seguidas. O Dragão recebe a visita do Vitória, no Mário Pessoa, em Ilhéus.