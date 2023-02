Emiliano Martínez é eleito o melhor goleiro do mundo em 2022

Um dos destaques da Argentina na Copa do Mundo do Catar, o goleiro Emiliano Martínez foi eleito o melhor do mundo em cerimônia do Fifa The Best, nesta segunda-feira, 27.

O ídolo do futebol argentino recebeu o troféu das mãos do ex-goleiro brasileiro Júlio César. O pódio ficou completo com as presenças de Courtois, do Real Madrid, e Bono, do Sevilla.

"É maravilhoso para minha carreira estar aqui. Vocês conhecem a minha história. A luta que foi chegar até aqui. O orgulho enorme para o meu país. Claro, ganhar uma Copa do Mundo depois de 36 anos é algo maravilhoso. A gente sabe a dificuldade que é. É uma coisa especialíssima para o país inteiro. Passamos por um ano economicamente muito conturbado. Então é um orgulho, uma forma de unir o país. Dedico para minha família, que me ajudou muito, a seleção argentina, o técnico Lionel Scaloni que me deu oportunidade de jogar. É o sonho da minha vida toda", comemorou Martínez.

"Quando as pessoas me perguntam quem são meus ídolos na vida, que goleiro eu admiro ou admirava quando criança, eu sempre digo: "Olha, ver minha mãe durante oito, nove horas fazendo faxinas e limpando casa, e meu pai, como trabalhou tanto como operário. Eles são meus grandes ídolos", completou o goleiro.

Desde 2017, quando a Fifa começou a entregar o prêmio para a posição de goleiro, Buffon, Courtois, Alisson, Neuer e Mendy já receberam o troféu.