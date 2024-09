Emma Navarro vence Paula Badosa e vai à semifinal do US Open

A tenista americana Emma Navarro é semifinalista do US Open - Foto: ANGELA WEISS / AFP

A tenista americana Emma Navarro, número 12 do mundo, se classificou para a semifinal do US Open ao derrotar a espanhola Paula Badosa (N.29) nesta terça-feira (3).

Navarro fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

A americana dominou e venceu o primeiro set sem dificuldades, mas viu como Badosa reagiu no segundo, quando a espanhola chegou a abrir 5-1 com duas quebras e teve por duas vezes o saque na mão para fechar a parcial e empatar o duelo.

Com uma reação impressionante, Navarro venceu seis games consecutivos e quebrou o serviço da espanhola três vezes para selar a vitória que a coloca pela primeira vez em uma semifinal de Grand Slam.

"Quis me manter forte para pelo menos ditar o ritmo do terceiro set, mas quando cheguei a 5-2 tive a sensação de que venceria no segundo", afirmou Navarro, que havia perdido seu único duelo contra Badosa este ano, em maio, no WTA 1000 de Roma.

Nascida em Nova York, Emma Navarro vai enfrentar na semifinal quem vencer o confronto entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, e a chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica nos Jogos de Paris há um mês.

Aos 23 anos, a americana começa a despontar no circuito. No último domingo, ela protagonizou a grande surpresa do US Open até aqui, eliminando nas oitavas sua compatriota Coco Gauff, campeã do torneio no ano passado.

Nesta terça-feira, com os 20 mil espectadores no Arthur Ashe Stadium a seu favor, Navarro interrompeu o sonho de Badosa de ser campeã em Nova York, cidade onde também nasceu, quando seus pais trabalhavam no mundo da moda.

A espanhola, que já foi número 2 do mundo, se recuperou de uma grave lesão nas costas e vem em ascensão desde que voltou a competir, em maio, quando reapareceu no circuito como 140ª no ranking da WTA.