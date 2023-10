Emoção marca a chegada da campeã dos 42km individual feminino | A TARDE

A emoção tomou conta na chegada dos 42 Km individual feminino da 1ª edição da A TARDE Run - A Maratona da Bahia, que celebra os 111 anos do Grupo A TARDE. A vencedora foi Carla Barbosa, com o tempo de 3h21m01s. Em êxtase ao cruzar a linha de chegada, ela não segurou a emoção e foi as lágrimas. Aos 54 anos, ela deixa claro que a idade não é empecilho para a prática esportiva.

"Tenho 54 anos e estamos começando. Idade é apenas um número. Isso é vida. É aqui que vencemos a depressão e todo mal se acaba aqui. Desde quando você calça seu tênis você é um vencedor", disse Carla ao Portal A TARDE.

A A TARDE Run além promover a melhoria da qualidade de vida, busca a socialização entre os competidores. Carla comentou sobre a importância da corrida para a sua vida. Ela se considera uma pessoa feliz e realizada na modalidade. Ela acrescenta que fez amizades nos locais onde já disputou competições.

"Não tenho problemas e sou uma pessoa feliz, realizada e fazendo o que eu amo. A gente faz amizades pelo mundo inteiro", revelou.

Após dar a volta olímpica na Arena Fonte Nova, a campeã Carla Barbosa elogiou a estrutura do A TARDE Run e espera que Salvador sedie mais maratonas de rua.

"Foi maravilhoso, como todas. Que venha muitas dessas aqui do A TARDE, porque Salvador tem poucas maratonas. Precisamos incluir mais nas corridas de rua de Salvador as maratonas. Essa daqui está de parabéns. Amei", comentou Carla emocionada.

Carla concilia a vida de atleta com a dura rotina de mãe de família. Perguntada sobre patrocínios, ela diz que a faixa etária atrapalha, porém conta com a ajuda financeira de amigos e familiares para competir.

"É muito treino todos os dias. A gente é mãe de família, acorda cedo, tem horários pra dormir. Não temos patrocínios na minha idade, mas a gente faz o que pode. A família ajuda e a gente segue concluindo nosso sonho", concluiu.

