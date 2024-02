Emprestado pelo Bahia, Marco Antônio marca golaço em estreia pelo Remo | A TARDE

Emprestado pelo Bahia, o meio-campista Marco Antônio estreou pelo Remo no Campeonato Paraense neste domingo, 21, e pode-se dizer com o pé direito, literalmente. O atleta de 26 anos saiu do banco de reservas e fechou a goleada sobre o Canaã por 5x0 com um golaço de falta, no Estádio do Mangueirão, válido pela primeira rodada do estadual.

O atleta entrou em campo aos 11 minutos da segunda etapa e participou do acréscimo no placar aos 44 minutos. Em uma falta frontal próximo à grande área, com o pé direito, Marco Antônio chutou alto no canto esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

Desta forma, a equipe da Série C do Campeonato Brasileiro inicia a competição com três pontos, cinco gols marcados e na liderança do grupo B. O próximo confronto da equipe paraense será na próxima quarta, 24, às 20h, contra o Castanhal, novamente no Estádio do Mangueirão.

O vínculo de Marco Antônio com o Bahia encerra ao fim da atual temporada, em dezembro.