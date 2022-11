Enderson Moreira acerta com o Sport para a temporada 2023

Depois de deixar o Bahia, após derrota para a Chapecoense, o técnico Enderson Moreira já tem um time para treinar na temporada 2023. O Sport anunciou nesta sexta-feira, 18, a contratação do profissional para buscar o retorno para a elite do futebol nacional.

Enderson nos últimos dois anos participou de trabalhos que resultaram no retorno das equipes para a Série A. No Botafogo ele foi responsável pela mudança de postura e colocou o time como campeão da competição. No Bahia, o treinador teve seu trabalho questionado, culminando na sua saída após a derrota para a Chapecoense, na 32ª rodada da Segundona.

O Sport brigou até a última rodada para entrar no G-4 da competição, porém, a campanha abaixo do esperado no começo da competição fez com que a equipe não alcance o objetivo.