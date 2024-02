Endrick bate meta e Real Madrid paga mais R$ 13 milhões ao Palmeiras | A TARDE

Desde que voltou do Pré-Olímpico, Endrick, camisa 9 do Palmeiras, disputou duas partidas e na última, no clássico contra o Corinthians, balançou a rede. O gol, no entanto, vale mais que o resultado em si. Isso porque o garoto atingiu uma meta que representa mais R$ 13,4 milhões nos cofres do clube alviverde, referente à venda ao Real Madrid.

A transferência do camisa 9 garantiu, até agora, cerca de R$ 251 milhões ao Verdão. O Palmeiras recebe 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) em bonificação a cada cinco gols marcados por Endrick no clube. Desde a formalização, até então, foram 15.

A meta, por sua vez, há um limite. Ela pode ser atingida até cinco vezes, com o máximo de 25 gols marcados pelo clube brasileiro ou pelo espanhol. O objetivo não inclui gols na Seleção Brasileira.

O Palmeiras, há pouco mais de um ano, fechou o acordo com o Real Madrid por 35 milhões de euros fixos, que são R$ 198 milhões na cotação da época, e mais 25 milhões de euros, cerca de R$ 141 milhões, em bônus.

Confira os bônus já conquistados:

> 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) a cada cinco gols (três vezes)

> 2,5 milhões de euros pela convocação para a Seleção Brasileira principal