Endrick e John Kennedy marcam e Seleção Sub-23 mantém 100% | A TARDE

Com gols de Endrick e John Kennedy, a Seleção Brasileira Sub-23 venceu a Colômbia Sub-23 por 2 a 0, acumulou a segunda vitória consecutiva, na noite desta sexta-feira,26, mas segue sem empolgar no Pré-Olímpico da Venezuela. O torneio classifica duas equipes para os Jogos de Paris.

O técnico Ramon Menezes mexeu no time para o confronto diante dos colombianos, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Ele escalou Khellven na lateral direita, além de Marlon e Maurício no meio. Bruno Gomes, Marquinhos e Guilherme Biro ficaram no banco de reservas.

Brasil entrou em campo com a seguinte escalação: Mycael; Khellven (Ronald), Arthur Chaves, Michel (Luan Patrick) e Kaiki Bruno (Rikelme); Alexsander, Andrey Santos, Marlon Gomes e Maurício (Gabriel Pirani); John Kennedy e Endrick (Gabriel Pec). Técnico: Ramon Menezes.

Já a Colômbia jogou com: Guerra; Mosquera (Tanton), Álvarez, Ceballos e Velásques; Castilla (Garcia), Palacio e Ruiz (Palacios); Óscar Cortés (Perea), Gómez e Carlos Cortés (Quiñones). Técnico: Héctor Cárdenas.

Com duas partidas na competição, o Brasil tem 6 pontos. O Equador, que tem uma partida a mais, lidera o grupo com 7 pontos. Na segunda, a Amarelinha venceu a Bolívia, por 1 a 0.



Dupla decisiva

O atacante Palmeirense voltou a ser decisivo na noite de sexta. Aos 24 minutos, Endrick roubou a bola do zagueiro adversário. John Kennedy chutou de fora da área. O goleiro colombiano rebateu e Endrick aproveitou para abrir o placar.

Aos 37 minutos do segundo tempo, John Kennedy confirmou a vitória ao marcar o gol após receber o passe de Gabriel Pec, que ganhou a bola na disputa com o adversário e tocou para a finalização de Kennedy.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29, para enfrentar o Equador, às 17h, em Caracas, pela quarta rodada da fase de grupos. Uma vitória pode garantir a classificação antecipada para o quadrangular decisivo.