Endrick pode se tornar terceiro mais novo artilheiro da Seleção; Veja | A TARDE

A contagem regressiva para a estreia de Endrick na Seleção Brasileira já está na sua final. A joia do Palmeiras pode entrar em campo no duelo entre Brasil e Colômbia nesta quinta-feira, 16, ou contra a Argentina na terça-feira, 21.

Portanto, caso some minutos em um dos dois jogos, o jogador de apenas 17 anos entrará para a seleta lista de jogadores mais jovens a jogar pela amarelinha, além de poder, ser o terceiro mais novo artilheiro da seleção pentacampeã mundial.

Com 17 anos e três meses, na lista de mais novos a jogarem, Endrick só estaria atrás do Rei Pelé (16 anos e 257 dias), Edu Américo (16 anos e 303 dias) e Phillipe Coutinho (17 anos e 28 dias). Desta forma, o camisa 9 do Palmeiras estaria à frente de grandes nomes do futebol brasileiro, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

Mais jovens a somarem minutos:

Pelé: 16 anos e 257 dias

Edu: 16 anos e 303 dias

Coutinho — 17 anos e 28 dias

Walter: 17 anos e 136 dias

Ronaldo: 17 anos e 186 dias

Mais jovens a balançarem as redes:

Pelé: 16 anos e 257 dias

Edu: 16 anos e 306 dias

Ronaldo: 17 anos e 228 dias

Coutinho: 17 anos e 323 dias

Carvalho Leite: 18 anos e 46 dias

A Seleção brasileira enfrentará a Colômbia na noite desta quinta-feira, 16, às 21h. A partida ocorrerá no estádio Metropolitano, na Colômbia, válida pela 5ª rodada das Eliminatórias. Já o confronto diante da Argentina será no Maracanã, na terça-feira, 21, às 21h30.

Com sete pontos somados, o Brasil está na 3ª colocação da competição, estando atrás dos hermanos, que ocupam a primeira posição, com 12 pontos, e dos uruguaios, com os mesmos 7 pontos, mas sobressaindo com um gol a mais.