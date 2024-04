Endrick sai do banco para dar vitória ao Brasil contra a Inglaterra | A TARDE

O Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, na tarde deste sábado, 23, em amistoso realizado no estádio de Wembley, na Terra da Rainha. Em um jogo recheado de estreias, marcado pelo primeiro comando em campo do técnico Dorival Jr., Endrick saiu do banco no segundo tempo e fez o gol da vitória para a Seleção.

Sem cara de amistoso, o confronto teve um peso ainda maior pois a Inglaterra vinha de uma série invicta de 10 jogos sem derrotas. Além de Endrick, destaques também o meia Lucas Paquetá e os atacantes Vinicius Jr e Rodrygo. Atrás, os estreantes Beraldo e Fabrício Bruno deram conta do recado e anularam o ataque inglês.

Endrick, de apenas 17 anos, que entrou no jogo aos 71 minutos e que vai se transferir para o Real Madrid no final da temporada vindo do Palmeiras, marcou pouco depois (80'), em um contra-ataque, após aproveitar uma rebatida do goleiro inglês Jordan Pickford após um chute de Vinicius Junior.

O craque, que havia substituído Rodrygo, seu futuro companheiro no Real Madrid, marcou seu primeiro gol no terceiro jogo com a camisa do Brasil, após uma jogada iniciada por Andreas Pereira, que também havia entrado pouco antes no lugar de Lucas Paquetá.

O gol fez jus aos méritos do Brasil, que criou chances mais perigosas, principalmente nos contra-ataques.

Dessa forma, Dorival Junior, ex-técnico do São Paulo, de 61 anos, que assumiu o comando da Amarelinha em janeiro, encerra uma incômoda sequência de quatro jogos sem vitória do Brasil.

Depois de perder a final da última Copa América, contra a Argentina, em pleno Maracanã, e de ser eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Brasil luta para reencontrar o caminho das vitórias na era Dorival Junior.

A seleção pentacampeã, que agora acumula doze vitórias, onze empates e quatro derrotas diante da Inglaterra, em 27 jogos, derrotou os ingleses depois de quatorze anos e três jogos sem conseguir: a última vez havia sido em 2009, em Doha, num amistoso em que venceu por 1 a 0.

Passado o primeiro teste com Dorival, o Brasil agora tem novo compromisso, também em amistoso, contra a Espanha, na próxima terça-feira, 26, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 17h30. A Espanha perdeu na sexta-feira em Londres em outro amistoso, contra a Colômbia (1-0).