Enquanto Bahia só joga semana que vem, Vitória tem desafio maior | A TARDE

Os torcedores das duas equipes que representam o futebol baiano na Elite estão com a cabeça em planos bem distintos. E isso não por acaso. Ao se observar o momento que a dupla Ba-Vi passa, o humor das torcidas rivais ser radicalmente oposto atualmente faz todo sentido.

O Bahia já deve ter se esquecido do que é não estar na primeira página da tabela na competição; enquanto o Vitória desde a primeira rodada está na zona da degola da Série A, além de ter dito adeus à Copa do Brasil precocemente, perdendo para o Botafogo.

Infelizmente para o Leão, que está nas cordas, o gongo não deve soar tão cedo: já amanhã o time tem embate crucial contra o Cuiabá, único clube que vive momento ainda pior no Brasileirão. Já o Bahia, em descanso, deve ter muito tempo de preparação, visto que só vai a campo agora no dia 13, uma quinta, contra o Fortaleza, na Fonte Nova.

Contrastes

Enquanto o Esquadrão de Aço é o vice-líder do Campeonato Brasileiro (e empatado em número de pontos com o líder, Flamengo, atrás apenas por menor saldo de gols), o Colossal não sabe ainda o que é vencer na competição. Em 18 pontos disputados até aqui, o Vitória alcançou apenas um – no empate em casa, justamente contra o Bahia, em jogo válido pela terceira rodada.

Mais recentemente, o Tricolor teve um baque significativo ao ser eliminado da Copa do Nordeste pelo CRB, um torneio que muitos apoiadores consideravam mais fácil e achavam, inclusive, o Bahia favorito para ficar com o troféu. Mesmo assim, no desafio seguinte, contra o poderoso Atlético-MG, os comandados pelo técnico Rogério Ceni arrancaram um empate que ficou com um gostinho de triunfo pelas circunstâncias do jogo (a grande pressão de uma Arena MRV, casa do Galo, lotada).

Já o Leão da Barra nessa mesma rodada passou longe dessa eficácia. Dentro de casa, o duelo do Rubro-Negro Baiano não foi contra uma equipe cotada ao título, mas diante de um dos times que, ao que tudo indica, deve brigar contra a zona de rebaixamento. O Atlético-GO veio a Salvador e não tomou conhecimento dos anfitriões. Na Toca, venceram por 2 a 0 e afundaram mais ainda o Vitória na crise.

Com a derrota, a possibilidade de uma reação no campeonato foi de novo adiada. Assim como também a paciência da torcida preta e vermelha se esvaiu – foi possível ouvir muitas vaias vindas das arquibancadas e boa parcela de torcedores indo para casa mais cedo.

Derrotas vs Vitórias

Os confrontos diretos são fundamentais em competição de pontos corridos. O Vitória está em situação delicada justamente por estar indo mal nesses jogos, que são contra adversários relativamente mais fracos tecnicamente.

O time já perdeu para Vasco, que está na segunda página da tabela; Cruzeiro, idem, e Atlético de Goiás, que conseguiu seu primeiro triunfo na Série A contra o Leão. O Bahia, na parte de cima, teve pelo seu caminho times que devem brigar por título ou, no mínimo, vaga na Libertadores, como Grêmio, Atlético-MG e Fluminense. O Tricolor conseguiu boas atuações contra todos esses.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Bahia só foi superado uma vez: na estreia, fora de casa, contra o Internacional (2 a 1). Esse revés já faz 52 dias – número, é claro, bem maior que o do Vitória, que foi derrotado há três dias. Quando se leva em consideração as derrotas dentro de casa, o cenário fica ainda melhor para o Super-Homem, já que só uma vez na temporada isso ocorreu: na primeira rodada do Baianão, ainda em janeiro, e quando o time estava com elenco alternativo.

Mesmo com esses diferentes cenários, há jogador no Leão que já afirmou que não vai desistir de fazer o time dar a volta por cima: “Não posso negar que é um momento difícil, estamos em uma turbulência. Mas eu, como líder desses jogadores, não vou ser o primeiro a jogar a toalha. Eu não vou desistir e nem vou deixar ninguém desistir”, foi o que disse o zagueiro Wagner Leonardo após o último fracasso pela Série A.

Embora o treinador Thiago Carpini ainda esteja começando seu trabalho pelo Vitória, o ele já amarga duas derrotas dolorosas. Carpini chegou com a missão de apagar um incêndio e vai precisar ‘se virar nos 30’ para reverter esse cenário. Vencer o Cuiabá amanhã seria um bom recomeço.

