Enquete: quem vence a Bola de Ouro nesta temporada?

Bola de Ouro - Foto: Divulgação I France Football

A cada taça, boa atuação ou destaque de um jogador em uma temporada, as mesmas palavras começam a serem entoadas pela torcida ou estampadas em publicações sobre quem está jogando bem - Bola de Ouro. A premiação da France Football se tornou uma referência de prestígio no mundo do futebol, premiando a cada ano o melhor jogador do mundo da UEFA.

Na temporada de 2025, o grande nome não é consenso, com alguns candidatos sendo comentados especialmente nas redes sociais. O primeiro deles, talvez, foi Mohamed Salah, egípicio que fez a melhor temporada de sua vida em números na Premier League, jogando pelo Liverpool.

Em seguida, começou a ser cotado Raphinha, brasileiro do Barcelona que alcançou marcas estatísticas impressionantes e foi destaque no time culé que venceu La Liga e Copa do Rei na temporada. Junto a ele, está Lamine Yamal, jovem espanhol de apenas 17 anos que joga pelo Barcelona e vem encantando o mundo com seu futebol.

Além dos três, outro nome passou a ser muito comentado, especialmente no decorrer da Champions League - Ousmane Dembélé. Campeão com o Paris Saint-Germain e eleito melhor jogador da competição, o francês é um dos nomes mais comentados para a premiação.