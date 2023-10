Entrega de kits para a Maratona “A TARDE RUN” começa nesta sexta-feira | A TARDE

No próximo fim de semana, a Itaipava Arena Fonte Nova receberá mais de 2.500 atletas para a realização da aguardada primeira edição da A Tarde Run – A Maratona da Bahia. O evento está marcado para domingo, 15 de outubro, e conta com provas de 5 km, 10 km, 21 km e os 42 km, disputadas nas categorias individual masculina e feminina.

Com representatividade olímpica e Pórtico de largada e chegada posicionado na Arena Fonte Nova, para completar a corrida os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como ocorre nas olimpíadas. Haverá postos de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada. As inscrições para a maratona estão abertas e pode ser feita no site da TicketSports. A participação está disponível para pessoas de ambos os sexos, a partir dos 18 anos de idade.

A entrega dos kits, exclusivos para os participantes, está programada para os dias 13 e 14 de outubro, sexta e sábado, das 9 às 22h (horário de funcionamento do shopping), na loja oficial do evento, localizada no 3º Piso do Shopping da Bahia. É importante lembrar que os participantes devem apresentar um documento com foto e/ou comprovante de inscrição no momento da retirada do kit. Os kits incluirão uma camisa, uma viseira, uma sacochila, um squeeze e um número de peito. Como um bônus adicional, todos os corredores terão direito a uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital. A organização enfatiza que não serão disponibilizados kits no dia do evento.

Mais Informações

Além de incentivar a prática de exercícios físicos como meio de promover a saúde e a socialização, a maratona A Tarde Run comemora o aniversário de 111 anos do Grupo A Tarde de Comunicação. Este emocionante evento é uma realização conjunta do Grupo A Tarde e da Origem Produtora de Conteúdo, com organização da Viramundo e produção da Heads Events. A corrida conta com o apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.

As largadas estão previstas para às 5h15, nas provas de 42km e 21km, e às 5h30 nas provas de 10km e 5km, com o funil de chegada sendo fechado às 12h. A produção sugere que os atletas se dirijam ao ponto de largada com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário marcado, evitando qualquer contratempo.

Premiação: Os cinco primeiros colocados das provas de 5km e 10km, tanto nas categorias masculina quanto feminina, receberão troféus. Os cinco primeiros colocados das provas de 21 e 42km, tanto nas categorias masculina quanto feminina, receberão troféu e uma premiação em dinheiro. Além disso, todos os atletas que cruzarem a linha de chegada ganharão medalhas de participação. E, como se não bastasse, todos os inscritos terão direito a uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

SERVIÇO

ENTREGA DOS KITS

DATA: Sexta e sábado, 13 e 14 de Outubro

HORA: das 9 às 22h (Horário de funcionamento do Shopping da Bahia)

LOCAL: Loja oficial do evento, localizada no 3º Piso do Shopping da Bahia

A TARDE RUN – A MARATONA DA BAHIA

DATA: Domingo, 15/10/2023

HORA:

- 5h15 da manhã – para as provas de 42km e 21km

- 5h30 da manhã – para as provas de 10km e 5km

PONTO DE LARGADA E CHEGADA: Itaipava Arena Fonte Nova

ENDEREÇO: Ld. da Fonte das Pedras, S/N, Salvador, BA

INSCRIÇÕES, REGULAMENTO e MAIS INFORMAÇÕES: no site da TicketSports

- A TARDE RUN - A MARATONA DA BAHIA (ticketsports.com.br)