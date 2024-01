Equipe baiana acerta com Adriano Michael Jackson para 2024 | A TARDE

O Jacuipense está muito próximo de anunciar uma contratação de peso para reforçar seu elenco na temporada 2024. O portal A Tarde conversou com fontes ligadas ao Leão do Sisal, que confirmaram o retorno de Adriano Michael Jackson, jogador com passagem marcante pelo Bahia, que fará seu terceiro ato pela equipe de Riachão do Jacuípe. Em 2021, o atacante disputou cinco jogos e marcou dois gols, já em 2022, jogou apenas três partidas e não anotou nenhum tento.

Nascido em Valença, na Bahia, Michael Jackson, como foi carinhosamente apelidado pelos torcedores, atuou em dois times baianos na temporada passada: Juazeirense e Atlético-BA. Além de ter disputado quatro jogos pelo Sobradinho, equipe do Distrito Federal.

O jogador se desligou do Cancão de Fogo antes do final da primeira fase do Campeonato Baiano de 2023, e após sua saída, o atacante foi contratado pelo Atlético-BA, onde disputou 18 jogos e marcou cinco gols. Ao todo, Michael Jackson jogou 27 partidas e anotou seis gols na temporada passada.

Depois de obter pouco destaque na equipe brasiliense, Michael Jackson acertou seu retorno ao Jacuipense para disputa do Campeonato Baiano, pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro de 2024.

O Jacuipense entra em campo neste domingo, 5, às 19h, contra o Botafogo-PB, no Almeidão, em partida válida pela pré-Copa do Nordeste.