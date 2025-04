Equipes baianas disputam Regional Nordeste de Goalball

Delegações de Salvador, Itabuna, Jequié, Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus representam a Bahia no Regional Nordeste de Goalball - Foto: Divulgação / Ascom Sudesb

A Bahia está novamente bem representada no cenário do paradesporto nacional. Cinco equipes baianas de goalball participam, entre os dias 7 e 12 de abril, do Regional Nordeste de Goalball 2025, que acontece no Ginásio Jorge Tavares de Moraes, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

As equipes participantes são: Associação Santo-Antoniense de Deficientes Visuais (ASDEV), de Santo Antônio de Jesus; Instituto de Cegos da Bahia (ICB), de Salvador; Associação de Cegos do Sul da Bahia (ACSB), de Itabuna; Associação Jequieense de Cegos (AJECE), de Jequié; e Associação das Pessoas com Deficiência Visual de Alagoinhas (APEDVA).

Para o coordenador do Núcleo de Paradesporto da Sudesb, Adelmare Junior, o torneio é uma vitrine importante para o desenvolvimento da modalidade na Bahia:

“Esse regional de goalball é um evento muito importante, que fortalece o esporte, principalmente para as pessoas com deficiência visual. Precisamos fomentar e renovar o público. É fundamental o apoio a atletas já formados para competições nacionais, assim como o incentivo ao paradesporto em geral.”

O entusiasmo também está voltado para o desempenho das equipes baianas na competição, especialmente nas fases finais, que ocorrem no sábado, 12.

“A Bahia sempre foi referência no paradesporto, especialmente no goalball e no futebol de cegos. Temos atletas de excelência e nosso compromisso é ampliar cada vez mais a participação de pessoas com deficiência visual no esporte. Esperamos grandes resultados e revelações que possam transformar vidas em diferentes cidades do estado”, acrescentou Adelmare.

A competição

A edição de 2025 marca o início do calendário regional da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), com a participação de 143 atletas, distribuídos em 26 equipes (16 masculinas e 10 femininas) de sete estados do Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Os melhores colocados de cada regional garantem vaga no Campeonato Brasileiro Série B de Goalball 2025, uma equipe masculina e uma feminina por região caso ainda não estejam classificados. A equipe feminina do ICB-BA já está garantida na elite da competição nacional, a Série A.