Equipes baianas viajam com apoio da Sudesb para disputa de competições | A TARDE

Os atletas baianos das equipes de vôlei, futsal, boxe e esporte universitário já se encontram, respectivamente, em Simão Dias, em Sergipe, em Paulo Afonso, interior baiano, em São José do Rio Preto, em São Paulo, e Joinville, em Santa Catarina para a disputa de competições nacionais. A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), garantiu a participação das equipes e dos atletas por meio da concessão de transporte.

Com início nesta segunda-feira, 09, a Copa do Nordeste de Futsal, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão, segue até o domingo, 15, na disputa entre 16 equipes de oito estados da região. Ao todo, 33 jogos serão realizados no ginásio José Maria da Costa e transmitidos pela TVN Sports/CBFS TV. O campeão garante vaga na Supercopa, competição classificatória para a Libertadores.

O representante baiano é a equipe Estrelas FTC, que está no grupo 1, do anfitrião Ribeirópolis, com que os baianos estreiam às 17h, ao lado das equipes do Ceará e do AEST Tamandaré, de Pernambuco. A Bahia volta a disputar o torneio após seis anos sem participar da principal competição no estado, graças ao apoio da Sudesb, segundo o presidente da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS), José Alberto.

Vôlei – Já a Seleção Baiana Sub-18 de Vôlei Feminino está em Paulo Afonso, no norte do estado, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Feminino 2ª Divisão entre esta segunda-feira, 09, e o sábado, 14. As equipes do Acre, de Alagoas, do Amapá, do Pará, do Piauí e do Tocantins somam-se à equipe baiana nas partidas no Ginásio Municipal Luis Eduardo Magalhães.

O presidente da Federação Baiana de Voleibol (FBV), Eduardo Souza, agradece o apoio da Sudesb na concessão de transporte para as atletas, o corpo técnico e a equipe de arbitragem. “As expectativas são as melhores com essa participação. O apoio da Sudesb para o desenvolvimento do vôlei no estado está sendo fundamental, inclusive, com o forte apoio na realização de eventos e na participação em competições de base”, comenta.

JUBs – Para a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontece entre os dias 08 e 21 de outubro, na cidade de Joinville, Santa Catarina, a Bahia será representada por 140 atletas. Ao todo, cinco mil atletas de 320 instituições de ensino superior de todo país disputam 21 modalidades.

Dentre os baianos, as modalidades representadas serão: handebol feminino, xadrez e cheerleading com atletas da Universidade Federal da Bahia (UFBA); handebol masculino, judô (masculino e feminino), vôlei (masculino e feminino), e futsal feminino com atletas da Uninassau; futsal masculino, da Uniftc; e karatê, acadêmico, tênis de mesa, tênis de quadra e wrestling, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Todos foram campeões dos Jogos Universitários da Bahia (JUBA) 2023, enquanto os atletas bolsistas das modalidades de handebol, vôlei e judô da Uninassau garantiram a participação na competição mais importante do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU) graças ao apoio da Sudesb com o transporte, visando também a continuidade da bolsa.

Boxe – 12 boxeadores baianos, da capital e do interior, estão disputando os Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, em São José do Rio Preto, no Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira, desde o dia 04 de outubro até esta terça-feira, 10. Dos atletas que viajaram com apoio da Sudesb, quatro são na categoria juvenil masculino, uma na juvenil feminina, dois na elite masculino e cinco na elite feminina. Uma medalha de bronze já foi conquistada pela delegação da Bahia.