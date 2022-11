Equipes brasileiras são campeãs do Pan-Americano

Equipes do Brasil foram campeãs, nesta terça-feira, 1º, do Pan-Americano de Tênis de Mesa que está sendo disputado no Chile. Os atletas derrotaram os Estados Unidos para chegar no lugar mais alto do pódio.

A equipe masculina do Brasil conseguiu seu quinto título consecutivo e venceu todas as edições desde que a competição foi criada, já a equipe feminina conseguiu a quarta conquista da história. Com as vitórias, os atletas conquistaram, ainda, vagas diretas aos Jogos Pan-Americanos.

No torneio feminino o Brasil passou pelas chilenas na semifinal, com uma vitória tranquila por 3 sets a 0. Já a final, bastante disputada, foi contra as americanas.

No masculino, o Brasil passou por Porto Rico na semifinal e tinha pela frente os Estados Unidos na final. Assim como no feminino, a equipe precisou ir para o último e decisivo jogo, e coube a Hugo Calderano, que enfrentou Jishan Liang. O brasileiro número 7 do mundo não deu chances ao americano número 387 do ranking mundial, e venceu por 3 sets a 1.