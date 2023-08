Equipes seguem com 100% de aproveitamento no Intermunicipal

A terceira rodada do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues aconteceu neste final de semana e as seleções de Tucano, Ipirá, Simões Filho e Castro Alves continuam com 100% de aproveitamento na competição.

Dos 26 jogos realizados municípios do interior e da região metropolitana de Salvador, sete visitantes saíram levando os três pontos na bagagem nesta terceira rodada. A Seleção de Prado venceu o Teixeira de Freitas pelo placar de 1 a 0, no clássico Ita o Itapitanga saiu vitorioso contra o Itapetinga também pelo placar de 1 a 0, o São José não tomou conhecimento do Itabuna e ganhou o jogo por 4 a 2, o Santo Antônio de Jesus venceu o Cruz das Almas por 2 a 1, o Simões foi até Pojuca enfrentar o time da casa e fez um singelo 3 a 0 deixando a torcida itabunense chateada, o outro visitante que venceu foi o Ipirá que venceu pelo placar mínimo contra o Santa Bárbara e manteve os 100% de aproveitamento na competição e para fechar o Valente foi até Retirolândia e venceu pelo placar de 2 a 0.

O placar mais elástico da rodada foi a impiedosa goleada que a Seleção de Cachoeira aplicou em Saubara, o time não tomou conhecimento e fez 5 a 0, sendo assim o destaque da terceira rodada da competição.

A bola volta a rolar no próximo domingo, 20, para os jogos da rodada quatro. Confira todos os resultados da terceira rodada:

Canudos 1 x 1 Quijingue

Tucano 3 x 0 Crisópolis

Rio Real 0 x 0 Ribeira do Pombal

Retirolândia 0 x 2 Valente

Santa Luz 2 x 0 Jacobina

Biritinga 1 x 0 Barrocas

Serrinha 2 x 0 Conceição do Coité

Santa Bárbara 0 x 1 Ipirá

Feira de Santana 2 x 1 Riachão do Jacuípe

Terra Nova 3 x 1 Lauro de Freitas

Pojuca 0 x 3 Simões Filho

Santo Amaro 2 x 1 Conceição da Feira

Cachoeira 5 x 0 Saubara

Maragojipe 0 x 0 Valença

Cruz das Almas 1 x 2 Santo Antônio de Jesus

Itiruçu 2 x 1 Santa Inês

Castro Alves 3 x 0 Jequié

Itabuna 2 x 4 São José da Vitória

Coarací 0 x 0 Ipiaú

Barreiras 1 x 0 Mansidão

Ibicaraí 3 x 1 Poções

Itapetinga 0 x 1 Itapitanga

Mascote 1 x 1 Itagimirim

Porto Seguro 1 x 0 Belmonte

Teixeira de Freitas 0 x 1 Prado

Itamaraju 3 x 2 Eunápolis