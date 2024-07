Erik ten Hag renova com o Manchester United até 2026

Erik ten Hag, treinador do United - Foto: Divulgação/ @ManUtd

O técnico holandês Erik ten Hag estendeu o seu contrato com o Manchester United até 2026, anunciou o clube inglês nesta quinta-feira, 4.

O futuro do treinador estava em dúvida após ter terminado em oitavo lugar no Campeonato Inglês, mas Ten Hag conquistou a Copa da Inglaterra em uma final contra o grande rival Manchester City (2 a 1).

O ex-técnico do Ajax de 54 anos, cujo contrato expirava em 2025, passa agora a valer até junho de 2026. A imprensa britânica já havia tinha anunciado que ele permaneceria no clube.

Embora o United continue sendo o time com mais títulos da Premier League, 20, os 'Diabos Vermelhos' não vencem o torneio desde 2013, com a saída do lendário treinador Alex Ferguson. Desde então, o City conquistou sete títulos, totalizando 10, incluindo quatro Premier League consecutivas desde 2021.

Ten Hag assumiu o comando do Manchester United em 2022, e encerrou uma seca de seis anos ao vencer a Copa da Liga Inglesa em 2023.