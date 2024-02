Escolinha de futebol de Camaçari, Juventus vence Taça Band no Sub-16 | A TARDE

A escolinha de futebol, Juventus Esporte Clube, participou da Taça Band Brasil, que aconteceu em São Paulo, na categoria SUB-16. Após uma jornada de partidas, a Juventus, que é de Camçari, se ocnsagrou campeã. A escola tem o objetivo de preparar os seus alunos para o futuro no futebol.

A delegação saiu de Salvador no dia 12 de janeiro e chegou em Tremembé (SP) no dia 14 de janeiro. Esse feito foi possível por conta da ajuda e empenho dos pais, responsáveis, diretoria esportiva e pequenos comerciantes da comunidade de Monte Gordo.

Para a garotada a experiência foi única, competir em outro estado, viver outra rotina e conhecer novas pessoas com toda certeza virou algo inesquecível. A equipe jogou a semifinal e a final com jogadores a menos e precisou dobrar a atenção e trabalho durante os 50 minutos de partida. Quem brilhou em campo foi o goleiro Miguel Lima, que defendeu 3 pênaltis da equipe adversária consagrando assim a vitória do time baiano.