Espanha estreia na Eurocopa com vitória sobre a Croácia

Espanha é uma das favoritas a conquistar a Euro 2024 - Foto: Gabriel Bouys / AFP

A Espanha apresentou a sua candidatura à conquista da Eurocopa da Alemanha com uma vitória contundente (3-0) sobre a Croácia neste sábado (15), no Estádio Olímpico de Berlim, na abertura do grupo B, completado por Itália e Albânia.

O capitão de 'La Roja' Álvaro Morata (28'), Fabián Ruiz (32') e Dani Carvajal (45'+2) marcaram os gols do triunfo espanhol ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, Petkovic perdeu um pênalti para a Croácia, que poderia ter dado mais suspense à reta final do jogo.

O espanhol Lamine Yamal se tornou nessa partida, aos 16 anos e 11 meses, o jogador mais jovem da história da Euro.