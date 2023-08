Espanha ganha na prorrogação e chega nas semis pela primeira vez

Espanha e Holanda se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 10, para disputarem a primeira vaga nas semifinais da Copa do Mundo feminina 2023. As holandesas já conseguiram esse feito em 2019, quando chegaram até as finais do Mundial, as espanholas, por sua vez, ainda estavam sonhando com a classificação inédita.

Em uma partida recheada de gols perdidos, a Espanha levou a melhor e garantiu a sua vaga entre as quatro melhores seleções femininas do Mundo após a vitória por 2x1 na prorrogação. No final do segundo tempo Mariona Caldentey abriu o placar de pênalti a favor das espanholas, em seguida, no início dos acréscimos, Van Der Gragt deu mais uma chance para a Holanda após empatar a partida. O “gol de ouro” veio somente aos 6 minutos da prorrogação pelos pés de Selma Paralluelo de 19 anos, que enlouqueceu a marcação holandesa, fez um golaço e garantiu a vaga da sua seleção.

O jogo

Um confronto que contou com duas das seleções que estão nos holofotes do mundo do Futebol feminino, não poderia começar diferente do que intensidade total. Logo aos 4 minutos, a espanhola Esther Gonzales recebeu um ótimo passe pela esquerda e conseguiu se livrar da marcação, mas na hora de “tirar o 10” e fazer o gol, a atacante pegou mal na bola e chutou por cima.

Nos primeiros minutos, a Holanda pouco incomodou a defesa da seleção da Espanha, fazendo com que a goleira Coll Lluch pouco trabalhasse, dando oportunidade ao ataque adversário, que aos 18 minutos teve a sua primeira grande chance da partida. Mais uma vez Esther Gonzalez assuntou a Holanda, dessa vez com um desvio de cabeça, obrigando a goleira Van Domselaar a fazer grande defesa, mandando a bola para a trave, o rebote até que ficou para a atacante, que mandou novamente a bola para a trave.

O decorrer do jogo mostrou uma Espanha sendo mais acionada na sua área ofensiva, já a Holanda, parecia muito burocrática e deixando o jogo um tanto quanto morno, mas é o que dizem, morto não é morto. Aos 28 minutos, pelos pés da Brugts, a Holanda teve a chance de abrir o placar. A camisa 11 fez um ótimo cruzamento da esquerda e nenhuma defensora adversário conseguiu cortar a bola, que passou tirando tinta da trave.

Aos 37 minutos, a bola até estufou a rede, entretanto, o árbitro de vídeo foi acionado e pegou impedimento da Esther, que estava à frente da linha da bola no passe da Redondo.

No início do segundo tempo, a intensidade que já era muita, dobrou. Ainda nos segundos iniciais, Esther recebeu um ótimo passe e finalizou ao gol da Holanda, tirando tinta da trave. Com o passar dos minutos, a seleção holandesa foi se soltando e criando mais oportunidades, o que ocasionou que a seleção espanhola segurasse mais o jogo, diminuindo a sua intensidade.

Em uma dessas oportunidades, a Beerensteyn foi derrubada na área e a árbitra da partida Stephanie Frappart marcou pênalti, entretanto, após revisão do árbitro de vídeo, cancelou a penalidade. Com o lance, a Holanda cresceu na partida e começou a assustar a defesa espanhola, que em determinados momentos parecia desarrumada.

Aos 80 minutos, no melhor momento da seleção holandesa no jogo, Paralluelo tentou um cruzamento da direita para dentro da grande área, a bola explodiu na mão da Van Der Gragt, zagueira da Holanda. Após uma nova revisão pelo árbitro de vídeo, dessa vez a árbitra confirmou a penalidade, posteriormente convertida pela Mariona Caldentey.

A partir daí, começou a história de redenção da zagueira holandesa, que após ser responsável pelo gol da Espanha, foi lá e fez o seu! No primeiro minuto dos acréscimos, a Van Der Gragt recebeu um ótimo passe da Pelova e na saída da goleira, chutou com força no canto esquerdo, deixando tudo igual, o que garantiu, pelo menos, a prorrogação para a Holanda.

A prorrogação

No primeiro tempo da prorrogação, a partida manteve no mesmo nível: pouca criação e muita marcação. A Espanha manteve a posse de bola e a Holanda buscando um contra ataque perfeitos, entretanto, nenhuma das jogadas foram efetivas. Já no início da prorrogação, a seleção holandesa conseguiu mais uma grande jogada na velocidade e chegou na área pela esquerda, na saída da goleira a camisa 7 tirou demais e chutou para fora do gol.

Não demorou para vir a segunda oportunidade, novamente com Beerensteyn, que recebeu dentro da pequena área de frente para o gol, mas pega muito embaixo na bola é chutada por cima do travessão. Mas é aquele ditado: quem não faz, toma! No lance seguinte, em uma jogada de contra-ataque, Paralluelo levou a melhor contra a defesa holandesa e chutou no cantinho direito, fazendo o golaço que colocou a Espanha pela primeira vez em uma semifinal de Copa do Mundo feminina.