Espanha goleia Zâmbia e garante classificação para oitavas

Em busca de garantir a classificação já na segunda rodada, a Espanha enfrentou na manhã desta quarta-feira, 26, mais uma seleção estreante deste mundial, a Zâmbia. Com uma dominância indiscutível, a seleção espanhola venceu por um placar de 5x0, com gols de Teresa Abelleira, Jeni Hermoso (2x) e Alba Redondo (2x). Classificada, a Espanha jogará contra o Japão e pode garantir o primeiro lugar do Grupo C apenas com um empate.

O jogo:

Como o esperado, a Espanha iniciou a partida com uma intensidade e troca de passes características da sua seleção. Apostando também no seu poder ofensivo individual, as espanholas tiveram duas finalizações logo nos primeiros minutos da partida. Desta forma, transformando as oportunidades em efetividade, foi então, que aos 9 minutos, em uma bela jogada coletiva, Teresa Abelleira recebeu um passe de fora da área e completou para o canto superior esquerdo do gol, abrindo o placar a favor das espanholas.

Aproveitando as chances ofensiva, foram necessários apenas três minutos para sair o segundo. Assim como no primeiro gol, a jogada foi toda desenvolvida na ponta esquerda, Alexia Putellas recebe e cruza em direção a área para que, de cabeça, Jeni Hermoso completasse e ampliasse o placar. Assim como na partida de estreia, contra a Costa Rica, a seleção da Espanha teria uma ótima vantagem logo nos minutos iniciais, desenhando como seria o jogo.

Na volta do intervalo, a seleção espanhola manteve o bom desempenho e posse de bola, entretanto, falhou em duas oportunidades na defesa, dando chance para a seleção da Zâmbia com Bárbara Banda e da Ireen Lungu. O momento de instabilidade permaneceu por somente poucos instantes, porque ainda aos 24 minutos do segundo tempo, Eva Navarro levou a melhor em uma dividida e lançou para Alba Redondo, que invadiu a grande área e completou para o gol, ampliando o placar a favor de “Las Rojas”.

E teve mais! Com uma ofensividade unânime, 1 minuto após o terceiro gol, a seleção espanhola aumentou a vantagem sobre a seleção de Zâmbia. No rebote, Jeni Hermoso, a maior artilheira da Espanha com 50 gols, finalizou para o fundo das redes, que após checagem do árbitro de vídeo por irregularidades de impedimento, pôde gritar “gol” pela quarta vez no dia.

Com o resultado, a Espanha se igualava ao Japão no critério de saldo de gol, com sete ao todo, mas esse não parecia ser o desejo de uma das favoritas ao título Mundial, que nos últimos minutos da partida, ampliou o placar para 5x0, quando Alba Redondo invadiu a grande área e recebeu um ótimo passe da Eva Navarro, finalizando para o gol. Encerrando por aí o placar final da segunda rodada do grupo C.

Terceira rodada

Para decidir a liderança do grupo, Espanha enfrentará o Japão na próxima segunda feira, 31, às 4h da manhã, pelo horário de Brasília, a partida ocorrerá no Wellington Regional Stadium, na Nova Zelândia. A seleção espanhola entrará em campo precisando somente de um empate para garantir o primeiro lugar em direção ao mata-mata.

Já eliminada, a Zâmbia jogará sua última partida no Mundial contra a também eliminada, Costa Rica. Em busca de marcar o seu primeiro gol em copas do Mundo, a seleção da Zâmbia jogará no mesm



*Sob a supervisão de Daniel Genonadio