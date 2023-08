Espanha vence Inglaterra e conquista título mundial pela primeira vez

A Espanha sagrou-se, na manhã este domingo, 20, campeã da Copa do Mundo feminina 2023. Em um estádio com mais de 75 mil pessoas, a seleção espanhola venceu a Inglaterra pelo placar mínimo, 1x0, gol marcado por Olga Carmona ainda no primeiro tempo de jogo. A vitória pode ser considerada uma revanche, já que foi a seleção da Inglaterra que eliminou a Espanha na Eurocopa, posteriormente se tornando campeã. A Espanha ainda perdeu um pênalti com Hermoso, defendido pela goleira Mary Earps.

Após classificarem para a fase de mata-mata em segundo lugar do grupo C, as espanholas conseguiram a recuperação nas fases decisivas. Uma vitória por 5x1 nas oitavas de final, em seguida uma difícil classificação contra a Holanda na prorrogação por 2x1 para, nas semifinais, aplicarem novamente 2x1, dessa vez contra a Suécia.

Jogando somente a sua terceira copa do Mundo, as espanholas igualam a Alemanha, se tornando a única nação a vencer uma Copa do Mundo no feminino e no masculino.

O jogo:

A partida começou equilibrada com as duas seleções estudando o estilo de jogo das suas adversárias. A Espanha apostou no seu estilo padrão de jogo, muito toque de bola e marcação alta, enquanto as inglesas, com menos de 40% da posse de bola, viram no contra-ataque uma saída para abrir o placar, e quase conseguiram. Aos 15 minutos surgiu a primeira grande de chance do jogo, Hemp chutou no início da grande área um grande chute que parou no travesso. Em seguida, após recuperar a bola, as espanholas levaram a bola para o seu campo ofensivo e deram o troco com Alba Redondo, que recebeu de frente para o gol e finalizou em cima da goleira Mary Earps.

Se tivesse somente uma palavra para definir a primeira etapa, essa palavra seria intensidade. As duas equipes, assim que conseguiam a posse de bola, corriam para o ataque em tentativas de abrir o placar, e funcionou a favor da Espanha. Aos 29 minutos de partida, Caldentey é acionada pelo meio e, em um belo passe, acha Olga Carmona pela esquerda, a lateral domina e finaliza cruzado, sem chance para a coleira inglesas.

Olga Carmona comemora gol do título | Foto: Izhar KHAN / AFP

A Inglaterra, após tomar o gol, perdeu o ritmo e não conseguiu incomodar com tanta força a defesa espanhola. Quem novamente chegou ao ataque foi Paralluelo, que por muito pouco não aumentou a vantagem após um chute que deu um toquinho na trave e morreu na linha de fundo.



Na volta para o segundo tempo, a técnica da seleção inglesa Sarina Wiegman não perdeu tempo e ainda no intervalo fez as primeiras mudanças do jogo. Rachel Daly saiu para a entrada da Chloe Kelly e Alessia Russo saiu para que Lauren James entrasse, a camisa 7 que é artilheira da seleção inglesa e não jogou as quartas nem a semifinal graças a uma suspensão de dois jogos.

Com as mudanças, a Inglaterra melhorou o rendimento e chegou a incomodar a defesa espanhola com Lauren Hemp que recebeu um ótimo passe na esquerda e finalizou para fora. Apesar da melhora, a Inglaterra não estava conseguindo ser efetiva e ainda abriu espaço para a Espanha, que chegou novamente na área com Mariona Caldentey, após tentativa de infiltração, Keira Walsh, volante da Inglaterra, bloqueou a passagem da bola com a mão. Após uma longa revisão do árbitro de vídeo, a juíza da partida marca pênalti a favor da Espanha. Aos 24 minutos, com a chance de ampliar a vantagem, Jenni Hermoso, maior artilheira da história da seleção, tomou a responsabilidade para si, entretanto, a camisa 10 finaliza para o cantinho direito com pouco intensidade, tornando a defesa fácil para a goleira Mary Earps.

Apesar da grande chance perdida, a Espanha não se desestabilizou e conseguiu manter o psicológico para continuar agredindo a seleção adversária. Após os 45 minutos do segundo tempo, a árbitra da partida ainda acrescentou 13 minutos ao jogo em decorrência do longo tempo que o jogo ficou paralisado no VAR, em atendimento médico e substituições. Já no tempo extra, a Espanha chegou novamente na área adversária com Ona Batlle finalizando em cima da goleira inglesa, o gol perdido não interferiu no resultado, dessa vez, positivo para as espanholas. Final de jogo: 1x0.