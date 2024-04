Espanha x Brasil: onde assistir e escalações | A TARDE

Espanha e Brasil entram em campo na tarde desta terça-feira, 26, em amistoso internacional na data Fifa. A partida serve de preparação para a sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo e Eurocopa, no caso dos espanhóis. A bola rola a partir das 17h30, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo e Sportv

Escalações prováveis

Espanha - técnico: Luis de la Fuente

A principal novidade na equipe espanhola é o retorno do volante Rodri, que esteve fora dos treinamentos por conta de problemas familiares. Na última sexta-feira, 22, a Espanha enfrentou a Colômbia e perdeu por 1 a 0.

Provável time: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Gayà; Rodri, Ruiz e Olmo; Oyarzabal, Morata e Lamine Yamal.

Brasil - técnico: Dorival Júnior

Nesta segunda-feira, 25, o técnico Dorival Júnior demonstrou preocupação com o desgaste de alguns atletas e afirmou que a decisão sobre os 11 que iniciarão a partida será tomada somente horas antes do jogo. O treinador ainda confirmou que Endrick não será titular.

Provável time: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.