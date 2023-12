Especulado no Bahia, Bruno Rodrigues é anunciado no Palmeiras | A TARDE

A primeira especulação do Bahia para a temporada 2024 não teve a sua negociação avançada e acabou acertando com o Palmeiras. Trata-se do atacante Bruno Rodrigues.

O jogador que chamou atenção defendendo o Cruzeiro em 2023 teve seu nome cogitado para vestir a camisa do Tricolor Baiano, porém, o Alviverde paulista o anunciou como atleta da equipe.

O jogador, de 26 anos, chega ao atual campeão brasileiro com vínculo até dezembro de 2028. Sem ainda anunciar nenhum atleta para 2024, o Tricolor segue buscando reforços para realizar na próxima temporada um desempenho melhor que em 2023.