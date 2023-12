Especulado no Bahia, Scarpa fica a um passo de reforçar o Galo | A TARDE

Especulado há semanas no Bahia, o meia Gustavo Scarpa está encaminhando um acerto para se tornar o novo jogador do Atlético-MG. De acordo com o jornal grego "Sport 24", o Galo chegou a um acordo para adquirir o jogador por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões), por quatro anos.

Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Nottingham Forest, da Inglaterra, até meados de 2026. No entanto, após não render o esperado na Premier League, Scarpa foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia, até o fim de 2024.

Entretanto, o meia não conseguiu se adaptar ao futebol europeu, atuando em poucas partidas, sem somar nenhum gol e nem contribuir com nenhuma assistência. Tal fator fez o time da Inglaterra abrir margem para negociá-lo e conseguir fazer um caixa.

O desejo do meio-campista era de seguir atuando na Europa, só que isso mudou nas últimas semanas e o Galo se mantém otimista para fechar acordo. Scarpa era desejado também pelo Flamengo e teve o nome especulado ao Bahia, mas é provável que reforce o clube mineiro.