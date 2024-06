Especulado no futebol brasileiro, ex-Vitória fecha com time europeu

Gabriel Paulista durante passagem pelo Arsenal, da Inglaterra - Foto: JUSTIN TALLIS | AFP

Revelado nas divisões de base do Vitória, o zagueiro Gabriel Paulista seguirá atuando na Europa. O defensor de 33 anos acertou com o Besiktas, da Turquia, por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma. Seu último clube foi o Atlético de Madri, da Espanha.

Gabriel teve situação avaliada pelo Palmeiras, que buscou informações de maneira informal. Na Europa desde a temporada 2013, o brasileiro teve passagens na Espanha por Villareal e Valencia. Em seguida, jogou por três anos no Arsenal, da Inglaterra.

No Vitória, Gabriel Paulista teve sua primeira oportunidade no time principal em 2010. Ele se destacou na temporada 2013, quando atuou de zagueiro e lateral-direito em algumas oportunidades, no comando do técnico Caio Júnior.

Pelo rubro-negro, Gabriel atuou em 142 jogos e marcou sete gols. Na Toca do Leão, conquistou o Campeonato Baiano de 2010 e 2013, além da Copa do Nordeste de 2010.