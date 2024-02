Ademir comenta sobre titularidade no Bahia: "Manter o foco" | A TARDE

Utilizado com frequência pelo técnico Rogério Ceni, o atacante Ademir concedeu coletiva nesta sexta-feira, 9. Após um 2023 de instabilidade, ele espera ajudar mais a equipe que segue se fortalecendo.

"No início do ano eu não estava, mas o time fez um bom campeonato e acabou sendo campeão. Esse ano a gente iniciou o trabalho com o professor Rogério e as coisas estão acontecendo naturalmente. Tudo que a gente tem trabalhado desde o início da pré-temporada a gente tem colocado em prática em jogo. E que isso continue dando resultados para a gente concluir nossos onjetivos nesses primeiros meses, que é chegar a final do Campeonato Baiano e brigar pelos títulos", comentou.

A luta pela titularidade no Bahia será acirrada. Ademir atuou nos cinco jogos do Bahia em 2024, sendo titular em três oportunidades e com um gol marcado. O atacante projeta que a equipe siga focada e executando o que é treinado.

"Independente se chegaram ou não, a gente tem que manter a cabeça firme, fazer nosso melhor no dia a dia, consequentemente nos jogos os gols vão saindo. Então, mesmo que não tenha chegado ninguém, temos que manter o foco. Temos que ter esse espírito vencedor sempre para continuar contribuindo nos jogos para sair com os triunfos", declarou.

O tricolor volta as atenções a Copa do Nordeste. A equipe visita o River-PI, às 16h, em Teresina, pela 2ª rodada do certame regional. Ademir projeta um jogo difícil e espera uma equipe precisa na definição para sair com o triunfo fora de caa.

"A gente precisa respeitar o adversário que vai estar do outro lado. Todos os jogos são difíceis, todo mundo vai querer jogar para vencer. A gente precisa ter tranquilidade para finalizar e caso a gente tenha muitas oportunidades, ser bem efetivo na finalização para sair com o resultado. Mas como eu falei, não vai ser fácil, precisamos ter isso em mente. Ter cabeça boa e caprichar no último terço para sair com o triunfo", concluiu.