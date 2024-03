Ademir explica desabafo após gol do Bahia: "Não foi para a torcida" | A TARDE

Na última quarta-feira, 21, na estreia do Bahia na Copa do Brasil, o atacante Ademir perdeu um pênalti e foi criticado por um radialista. O Tricolor goleou o Moto Club por 4 a 0 e conquistou a classificação, mas o atacante não esqueceu as palavras do profissional da imprensa.

Após marcar o gol da virada sobre a Juazeirense neste domingo, 25, que garantiu três pontos para o Bahia e a liderança do estadual na 8ª rodada, Ademir lembrou do episódio e mandou um recado para o radialista na comemoração.

“A comemoração ali foi um desabafo, não com a torcida, quero deixar bem claro isso. A torcida, desde quando eu cheguei, me apoia. Críticas são normais, só que essa semana eu vi um vídeo de um radialista dizendo que o Ademir é sinônimo de errar. As pessoas têm que ter um pouco de senso, pois são formadoras de opinião. Nesse momento eu entendi que eu sou sinônimo de errar, eu só erro, não é assim. Eu sou pai de família, deixo meus filhos em casa, escolhi vir pra cá, aceito crítica sim, mas a falta de respeito eu não posso aceitar. Errar eu vou errar, é normal, todo mundo erra. Ninguém erra porque quer”, disse o atacante em entrevista ao Canal do Puco.

“Pode criticar quando erra. Eu fui lá e errei o pênalti, não queria ter errado, fiquei mal pra caramba e logo em seguida ver um vídeo da pessoa te rotular como um cara que só erra, não é assim, entendeu? Mas foi só um desabafo, deixar bem claro que a torcida nunca, nunca vou provocar a torcida, de forma alguma, tenho o máximo respeito pela torcida que me apoia, que dá o seu melhor pelo grupo, pelo time, então foi só um desabafo mesmo para essa pessoa, para ela entender que o jogador também merece respeito, até porque a gente se dedica ao máximo e jamais desrespeita a profissão da imprensa e a gente também quer ter respeito”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é na quarta-feira, 28, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor vai até Maceió encarar o CRB com bola rolando a partir das 21h30. No domingo, 3, às 16h, o time recebe o Jacuipense na Casa de Apostas Fonte Nova pela última rodada do Campeonato Baiano.