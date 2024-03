Bahia vira contra a Juazeirense e encaminha classificação no Baiano | A TARDE

O famoso jogo de seis pontos movimentou Juazeiro na tarde deste domingo, 25, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Juazeirense e Bahia foram ao Estádio Adauto Moraes de olho na liderança do Campeonato Baiano, mas o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Mauro abriu o placar para o Cancão de Fogo, mas o Esquadrão virou com David Duarte e Ademir.

Com o resultado, o Bahia voltou ao topo da tabela com 16 pontos, restando apenas uma partida para o fim da primeira fase do Campeonato Baiano. A Juazeirense, por sua vez, deixou a liderança e pode terminar a rodada na 4ª colocação, caso o Vitória vença o Atlético de Alagoinhas.

No meio de semana, o Bahia tem um compromisso pela Copa do Nordeste. O Tricolor vai até Maceió, na quarta-feira, 28, encarar o CRB, pela 4ª rodada da competição regional. Enquanto isso, a Juazeirense terá uma semana para se preparar para a última rodada do Campeonato Baiano. No domingo, 3, o Cancão de Fogo visita o Bahia de Feira na Arena Cajueiro.

O jogo

A maior parte do primeiro tempo foi de um jogo mais truncado e as duas equipes tiveram poucas chances de gol. As principais chances foram em finalizações de fora da área de Luis Soares, pela Juazeirense, e Thaciano e Biel, pelo Bahia, mas os goleiros Danilo Fernandes e João Guilherme fizeram as defesas sem maiores dificuldades.

Nos minutos finais, tudo mudou. Aos 41, Bruno Matos fez boa jogada pelo lado direito e tocou para Mauro, na entrada da área. O camisa sete da Juazeirense finalizou cruzado, de pé esquerdo, contou com um desvio em Gilberto e viu a bola entrar no canto esquerdo de Danilo Fernandes, abrindo o placar no Adauto.

O Bahia rapidamente respondeu em cobrança de bola parada, três minutos depois. Biel cobrou escanteio pelo lado esquerdo e David Duarte subiu mais que todo mundo para cabecear para as redes, deixando a partida empatada antes do intervalo.

David Duarte comemora gol de empate com Biel, que deu assistência | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Segundo tempo

Na etapa final, a partida seguiu equilibrada, mas as mudanças do técnico Rogério Ceni mudaram esse cenário. O treinador colocou Ademir na vaga de Biel e, aos 25, o atacante recebeu passe açucarado de Thaciano e finalizou colocado, no canto direito do goleiro João Guilherme, que apenas olhou.

No fim, aos 43, Ademir ainda deixou Cauly na boa, sem goleiro, apenas para empurrar para o gol, mas o camisa meia tricolor desperdiçou uma chance incrível finalizando por cima do gol. Após o apito final, alguns torcedores invadiram o gramado para tirar fotos com jogadores do Bahia, principalmente Everton Ribeiro, que atendeu como pôde.