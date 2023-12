Ademir lamenta revés para o América-MG: "Assumo a responsabilidade" | A TARDE

O Bahia perdeu de virada para o lanterna América-MG por 3 a 2, na noite deste domingo, 2, e se complicou na luta para escapar da zona do rebaixamento. Após o jogo em Belo Horizonte, o atacante Ademir concedeu entrevista e trouxe suas impressões sobre a segunda derrota seguida do Esquadrão nos últimos jogos.

Autor do segundo gol do Bahia na Arena Independência, o camisa 7 perdeu no mínimo três chances claras de gol, que fizeram falta no final das contas. Em entrevista ao canal Premiere, Ademir assumiu a responsabilidade a atribuiu a falta de tranquilidade na hora da definição.

"Pode ter sido ansiedade. Assumo a responsabilidade, não poderia ter errado tantas oportunidades. Mas acredito que na última rodada vamos sair dessa situação", resumiu Ademir.

O Bahia segue na na 17ª colocação, e continua com os mesmos 41 pontos. Agora, o time de Rogério Ceni não depende mais de si para evitar o rebaixamento na última rodada do Brasileiro. Na próxima quarta-feira, 6, às 21h30, na Arena Fonte Nova, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, que tem chances de título.