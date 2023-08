Ademir tenta concretizar a 'lei do ex' contra o América-MG

O atacante Ademir, do Bahia, viveu um dos seus melhores momentos da carreira no America-MG. Com experiências anteriores em equipes menores, como o Patrocinense e Nacional-SP, o atacante atuou por quase quatro anos e conquistou reconhecimento no Coelho, sobretudo nas temporadas de 2020 e 2021. Depois seguiu o caminho em Minas, jogando pelo Atlético-MG, no qual teve um rendimento regular, até chegar ao Tricolor no primeiro semestre deste ano.

Nos seus dois melhores anos, no America-MG, Ademir marcou 29 gols e concedeu oito assistências aos seus companheiros de equipe. Em nenhuma outra temporada, chegou perto das marcas desse período. O atacante do Esquadrão e o clube mineiro vão se encontrar novamente amanhã, na Fonte Nova, em jogo pela 18ª rodada da Série B. Trata-se de um duelo fundamental para o Bahia, em que Ademir poderá relembrar os bons tempos no seu antigo clube e ajudar o Tricolor em um confronto direto para a saída da zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 4, o jogador tratou da sua experiência e da relação com o Coelho e da expectativa para a partida de amanhã. “É um clube que tenho uma gratidão muito grande. Mas hoje estou no Bahia, focado em contribuir da melhor forma possível. Estou muito feliz aqui. Vai ser um grande jogo. Vamos em busca do triunfo. Acredito que falta um pouco de calma, talvez a ansiedade esteja atrapalhando. Precisamos ter calma para transformar as oportunidades em gols”, falou Ademir.

O atleta ainda não conseguiu repetir ou mesmo aproximar o seu desempenho dos melhores anos no time mineiro atuando pelo Bahia. Até aqui, o atacante não conseguiu alcançar bons números, apesar de já ter feito atuações consistentes com a camisa do Esquadrão. Em 20 partidas, Ademir marcou apenas um gol e contribuiu com duas assistências. Ele tem ganhado espaço no time e deve começar como titular, tentando concretizar a famosa “lei do ex”.

Incômodo

“O meu foco é fazer gol em todos os jogos. Eu tenho as duas próximas partidas para isso (abordando a “lei do ex” e incluindo a partida com o Atlético-MG, no outro domingo, 13 de agosto), estou muito focado, principalmente neste jogo. Eu estou há alguns jogos sem marcar e isso tem me incomodado muito”, afirmou o atacante do Esquadrão.

A falta de gols não é um problema exclusivo do jogador na fase atual. A equipe tricolor também não balança a rede há três partidas. Nas últimas duas, também não sofreu, pelo menos. Empatou sem gols com Corinthians e São Paulo nas rodadas mais recentes do Brasileirão.

Calma e equilíbrio

Ademir, ao refletir sobre esse momento difícil do setor ofensivo do Tricolor, pensa que não existe uma causa específica para a falta de gols ou uma fórmula única para mudar essa realidade. Segundo o jogador, é preciso que a equipe tenha paciência e mantenha o equilíbrio emocional para mudar essa realidade.

“É fazer o trabalho mental, ter calma e acreditar que as coisas vão mudar. Depende de nós. Cada um de nós tem que ter essa consciência, controlar a ansiedade para marcar os gols e voltar a vencer”, avaliou o atleta.

Nos últimos dois jogos do Bahia no primeiro turno, o principal desafio será sair do Z-4 para, em seguida, pensar em outros horizontes. O time buscou reforços, a exemplo do meia Léo Cittadini (ex-Athletico) e do atacante Rafael Ratão (Ex-Toulouse-FRA), para fortalecer o setor ofensivo. Para Ademir, os novos colegas de elenco serão importantes para a recuperação do Tricolor no campeonato.

“Todos que chegaram vão agregar muito. A gente vê que estão com vontade de ajudar e ficamos muito felizes com isso. Tenho certeza que vão agregar muito para a sequência da competição”, completou.