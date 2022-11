AGE para aprovação de venda da SAF é antecipada para 3 de dezembro

O presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, comunicou na noite desta segunda-feira, 7, que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com os sócios do clube para votar a aprovação de venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) ao Grupo City foi antecipada para o início de dezembro.

"O Conselho Deliberativo em reunião com o grupo de lideranças nesta noite, chegou ao consenso que já temos condições de deliberar o Parecer final da Casa até o dia 21/11. Dito isso, teremos a antecipação da AGE para o dia 03/12/22", comunicou Martinez através do Twitter.

A proposta do Grupo City para a compra do Esporte Clube Bahia, apresentada pelo presidente do clube, Guilherme Bellintani, gira em torno de R$ 1 bilhão para adquirir 90% das ações do clube baiano.

Segundo o mandatário, o valor será divididosem três frentes. Para a compra de jogadores, será disponibilizado R$ 500 milhões do montante. Para pagamento de dívidas do clube, será disposto R$ 300 milhões. Por fim, R$ 200 milhões será designado a investimentos em infraestrutura, categorias de base, além de capital de giro e outras finalidades.

A marca "Bahia" não sofrerá alterações, tais como hino, símbolos, brasão, alcunha e cores. Os programas sociais do clube vão ser mantidos, e podem ser ampliados sob a batuta do Grupo City.