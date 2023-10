Aila celebra triunfo e convoca torcida para jogo de volta em Pituaçu

O Bahia abriu vantagem na decisão do Campeonato Baiano feminino 2023. As Mulheres de Aço derrotaram as arquirrivais do Vitória de virada por 2 a 1, no Barradão, pelo jogo de ida da decisão do estadual da categoria. Laís marcou o gol das Leoas da Barra, enquanto Nathane e Juliana balançaram as redes a favor do Esquadrão.

No resumo da partida, a zagueira e capitã Aila celebrou o triunfo conquistado fora de casa. Ela reconheceu a desatenção do time no gol adversário, contudo destacou o equilíbrio da equipe para controlar o jogo.

"Estou feliz pelo resultado. Aconteceu da gente tomar logo um gol no começo do jogo, a gente entrou desatenta ali. Mas, a gente conseguiu retomar a partida, fazer aquilo que a gente vinha programado. Conseguimos fazer os dois gols e sair daqui com a vantagem. Isso é muito importante na casa do adversário", disse a defensora em entrevista a TVE.

Sobre o segundo jogo, Aila espera que o clima de final permaneça, ainda mais se tratando de um clássico Ba-Vi. Ela convocou a fiel torcida do Esquadrão para comparecer e apoiar a equipe em Pituaçu.

"Agora a gente vai decidir em casa. A gente sabe que final é final, independente com quem a gente jogue. Existe aquela vontade a mais. Mas, a gente vai estar em casa com o apoio da nossa torcida. Tenho certeza que a nação tricolor vai comparecer em peso e a gente vai fazer uma bela festa em Pituaçu", completou a camisa.

O próximo clássico está marcado para domingo que vem, 1, ás 16h, em Pituaçu, válido pela partida de volta da final do Baianão feminino. Em caso de empate, a equipe Tricolor fica com o título pela quarta vez na história, enquanto que o Vitória precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para levar o troféu pela terceira vez. Se as Rubro-Negras vencerem por um gol de diferença, a decisão do título será nos pênaltis.