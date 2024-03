Ainda sem marcar na temporada, Biel desempenha papel de assistente | A TARDE

A quantidade de gols marcados pelo Esporte Clube Bahia neste início de temporada chama a atenção de todo o Brasil. Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni é líder no quesito gols marcados em todo o território nacional, com 30 bolas no fundo das redes até aqui em 2024.

Do meio para frente, apenas um jogador não marcou gol pelo Bahia na temporada: Biel. Apesar de ter sido uma das peças mais importantes do clube em 2023, sendo um dos artilheiros da equipe no ano, o camisa 11 ainda não conseguiu desencantar neste começo de 2024.



Entretanto, mesmo com a ausência de gols, o atacante tem conseguido auxiliar o time, só que de outra forma. Biel é o jogador que mais distribuiu assistências no elenco, assistindo seus companheiros em cinco oportunidades nesta temporada, em nove partidas disputadas, exercendo assim, o papel de garçom.

🅰️ Garçom tricolor! De novo, Biel deu passe pra gol e se isolou como líder em assistências do Bahia na temporada. Agora são 12 ao todo, sendo 5 no ano. #BBMP pic.twitter.com/OiUVQHqY5E — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 26, 2024

Em 2023, o atacante anotou 7 assistências, portanto, desde sua chegada ao Bahia, Biel já deu 12 passes para gol. Ou seja, aproximadamente 41% das assistências distribuídas pelo camisa 11 aconteceram na temporada de 2024.