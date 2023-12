"Alegria inexplicável", diz Ademir após golaço e permanência do Bahia | A TARDE

O futebol traz histórias fantásticas. De algoz a herói em um intervalo de poucos dias, o atacante Ademir viveu o pior e o melhor que o futebol pode proporcionar. Após perder gols incríveis contra o América-MG e ser duramente criticado, o camisa 7 Tricolor fez um golaço, o último na goleada por 4 a 1 diante do Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova, que selou a permanência do Bahia na elite em 2024. Os mais de 27 mil torcedores na Arena Fonte Nova não deixaram de acreditar no Esquadrão.

Após o jogo, Ademir tentou explicar o sentimento após o turbilhão de emoções. Ele agradeceu o apoio de familiares e companheiros de time e ressaltou a luta do time azul, vermelho e branco que não desistiu do objetivo.

"Estou sentindo uma alegria inexplicável. Depois do jogo contra o América foram dias muito difíceis para mim e minha família. Eu queria agradecer aquelas pessoas que me enviaram mensagem, me geraram força. Minha família, meus amigos de verdade e o grupo também, o clube, que esteve do meu lado, todos ali, todo o staff, todos os jogadores. Para hoje, poder entrar e fazer um gol, para coroar essa permanência, não tem sensação melhor, e dar glória a Deus, que é só ele para proporcionar isso na vida da gente. A gente tinha só essa oportunidade. Então a gente tinha que dar tudo de nós, e foi o que aconteceu. A gente competiu o tempo todo desde o início do jogo, e saiu esse resultado maravilhoso. Agora é descansar um pouco e voltar o ano que vem com as energias recarregadas para uma grande temporada", disse Ademir ao canal Premiere.

Na classificação final do Brasileirão, o Bahia terminou na 16ª colocação, com 44 pontos somados, com 12 triunfos, oito empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 38%.