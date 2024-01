Alvo de gigantes, destaque do Internacional pode reforçar o Bahia | A TARDE

O Bahia segue mapeando reforços para que a temporada de 2024 seja diferente da de 2023, quando a equipe passou por dificuldades e quase foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda sem anunciar reforços, o Esquadrão teria feito uma oferta milionária para contratar Maurício, meia do Internacional.

De acordo com informações do jornalista Vinicius Nicoletti, da ESPN, o meio-campista virou alvo do tricolor, que tem como adversários na disputa Corinthians e Palmeiras, clube que tentou de tudo para tirar Cauly do Esquadrão em 2024. Ainda conforme apontado pelo veículo, o estafe do jogador está em Salvador para negociar a possível transferência.

O valor do negócio estaria girando em torno dos 12 milhões de euros (R$ 64,3 milhões na cotação atual), o que tornaria Maurício a maior contratação da história do Bahia. Das cifras totais do possível acordo, o Internacional teria direito a 8 milhões de euros, já que é detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador.

Inicialmente, a investida inicial do Bahia com 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) foi considerada abaixo do esperado. O Palmeiras, entre os clubes mais interessados, almejava adquirir apenas os 60% do jogador pertencentes ao Internacional. Contudo, a postura agressiva do Tricolor na negociação alterou o cenário, levando vantagem na corrida pela contratação.

Mauricio tem 22 anos e tem bons números em 2023, com 11 gols marcados e 11 assistências em 49 jogos. Ele foi um dos destaques do Internacional em todo o ano.