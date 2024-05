Antes de viagem para o Rio de Janeiro, Bahia faz coletivo tático | A TARDE

Com compromisso marcado contra o Botafogo, às 18h30 deste domingo, 5, o Bahia encerrou neste sábado, 4, a preparação para o jogo diante do líder do Brasileirão. No último treino, realizado no CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni comandou um coletivo tático.

Antes do coletivo, o elenco realizou uma ativação na academia. No fim da atividade, alguns jogadores treinaram cobranças de faltas diretas. Os volantes Jota e Nicolás Acevedo, além do lateral esquerdo Ryan, trabalharam na academia.

A delegação tricolor embarca para o Rio de Janeiro ainda neste sábado.

