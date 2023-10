Após 24 rodadas, Bahia é o 3º time que mais leva público ao estádio

O momento do Bahia no Brasileirão não é dos melhores. Rogério Ceni assumindo o comando da equipe após o português Renato Paiva entregar o cargo e o Tricolor segue como “porteiro” da zona de rebaixamento com apenas um ponto à frente do Santos. Apesar de toda turbulência dentro de campo, o apoio das arquibancadas não está em falta, já que a torcida tricolor é a terceira que mais frequenta os estádios até a 24ª rodada da Série A.

Até agora, 444.261 ingressos foram comercializados para a torcida do Bahia na Arena Fonte Nova. Apenas Flamengo e São Paulo, finalistas da Copa do Brasil, tiveram mais público pagante nesta edição do Brasileirão.

Confira o top 10 de público pagante até a 24ª rodada

1- Flamengo: 567.089

2- São Paulo: 563.221

3- Bahia: 444.261

4- Corinthians: 431.434

5- Palmeiras: 422.680

6- Fluminense: 384.162

7- Fortaleza: 384.026

8- Grêmio: 380.026

9- Botafogo: 324.430

10- Cruzeiro: 315.313

São 12 partidas do Bahia como mandante na Série A desta temporada, todas na Arena Fonte Nova que, quase sempre, está cheia. Uma média de aproximadamente 37.021 por jogo, a quarta melhor, perdendo uma posição para o Palmeiras, que fez 11 jogos em casa.

Confira o top 7 de média de público pagante até a 24ª rodada

1- Flamengo: 51.553 por jogo

2- São Paulo: 46.935 por jogo

3- Palmeiras: 38.425 por jogo

4- Bahia: 37.021 por jogo

5- Corinthians: 35.952 por jogo

6- Fortaleza: 32.002 por jogo

7- Fluminense: 29.550 por jogo

Mas engana-se que esses ótimos números da torcida do Bahia são apenas no Campeonato Brasileiro. Na campanha do título do Campeonato Baiano deste ano, foram seis partidas como mandantes e 176.680 ingressos comercializados. Já na Copa do Nordeste, onde a campanha deixou a desejar, o Tricolor teve um público pagante de 98.783 em quatro partidas.

Nas próximas duas rodadas o Bahia enfrenta Flamengo e Goiás, ambos fora de casa. Mas na 27ª rodada do Brasileirão, o Tricolor retorna à Arena Fonte Nova para, quem sabe, melhorar esses números. O duelo é contra o Internacional e está marcado para as 21h30 de 18 de outubro.